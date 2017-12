Lava Jato devolve R$ 654 milhões de uma vez à Petrobras

ANA LUIZA ALBUQUERQUE CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O Ministério Público Federal realizou nesta quinta-feira (7) uma cerimônia de devolução de R$ 653,9 milhões para a Petrobras. Segundo a Procuradoria, esta é a maior quantia já recuperada em uma investigação criminal. A devolução foi possível por meio de acordos de colaboração e leniência firmados na Lava Jato. A Procuradoria utiliza a recuperação dos valores como um argumento a favor dos acordos, criticados por parte dos profissionais do direito e da sociedade civil. Essa é a décima devolução de recursos desde maio de 2015, quando houve a primeira. Com o repasse, o total de recursos transferidos desde o início da operação chega a cerca de R$ 1,475 bilhão. De acordo com o MPF, esse valor representa apenas 13% dos R$ 10,8 bilhões previstos nos 163 acordos de colaboração e nos dez de leniência firmados. Participaram do evento o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e o procurador Deltan Dallagnol, além de representantes da Justiça, da Polícia Federal e da Receita. "Não tenho dúvida de que os corruptos não representam a Petrobras", afirma Dallagnol, chefe da força-tarefa. "É preciso que o Congresso e o Judiciário preservem o bom funcionamento desses institutos [acordos de colaboração premiada e de leniência]", diz. Os recursos devem ser utilizados em projetos da estatal, como a adequação da plataforma de Mexilhão, na bacia de Santos (SP). A estrutura passa por obras para elevar a capacidade de escoamento de gás do pré-sal. A Petrobras estima que o projeto viabilizará um pagamento de R$ 600 milhões em royalties até 2023.