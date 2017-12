Banda U2 para estação de metrô em Berlim e faz pocket show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os músicos da banda irlandesa U2 fizeram um pocket show nesta quarta-feira (6) em uma estação de metrô em Berlim, na Alemanha, a convite da Companhia de Transportes Berlinense (BVG, na sigla em alemão), responsável pelo transporte público na capital alemã. Os integrantes da banda pegaram a linha U2 (o metrô em Berlim é conhecido como U-Bahn) e desceram na estação Deutsche Oper, onde se apresentaram para cerca de 120 pessoas na plataforma de embarque, segundo a rádio local "Radioeins". O vocalista, Bono, e o guitarrista, The Edge, tocaram algumas músicas na estação, que fica próxima ao edifício da Ópera Alemã de Berlim, como "Get out of your own way", o terceiro single do novo disco, "Songs of experience", lançado no dia 1° de dezembro. Além de uma das canções de maior sucesso da banda irlandesa "Sunday Bloody Sunday". ADAM LEVINE Em novembro, os músicos do Maroon 5 e o apresentador do "The Tonight Show" (NBC), Jimmy Fallon, tocaram "Crazy Little Thing Called Love", do Queen, em uma estação do metrô de Nova York (EUA). Disfarçados com perucas, chapéus e roupas do estilo folk, eles tocaram "Crazy Little Thing Called Love", do Queen.