Pilotos trocam socos na pista em corrida de kart em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cena insólita marcou a parte final das 500 Milhas de Kart Granja Viana, disputada neste sábado (16), em Cotia, na Grande São Paulo. Os pilotos Rodrigo Dantas e Tuka Rocha trocaram agressões na margem da pista após se envolverem em um acidente. Faltavam 18 voltas para o fim quando Rocha, que disputava a liderança da prova, tentou uma ultrapassagem, mas foi bloqueado por Dantas, que integrava a equipe de Felipe Massa. Na sequência, os dois se enroscaram na curva. Ironicamente, Dantas aplaudiu Rocha, o que iniciou uma troca de socos e agressões com as 500 Milhas em andamento. A briga se desenrolou por quase um minuto. A briga provocou a desclassificação das duas equipes envolvidas. A prova, que largou às 12h30 deste sábado, terminou no início da madrugada deste domingo (16) no Kartódromo da Granja Viana, com vitória do time liderado por Rubens Barrichello após 700 voltas