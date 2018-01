Homens armados invadem igreja e matam oito pessoas no Paquistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens abriram fogo dentro de uma igreja no sudoeste do Paquistão neste domingo (17) e mataram pelo menos oito pessoas. O ataque, que só terminou após a intervenção da polícia, deixou outras 30 pessoas feridas. Horas depois, o Estado Islâmico, por meio da agência Amaq, reivindicou autoria do ataque. "Os homens armados usavam coletes cheios de explosivos e invadiram a igreja metodista na cidade de Quetta, enquanto a se realizava uma missa. Eles explodiram um colete e atiraram contra os fieis", afirmou Sarfraz Bugti, ministro da Interior, na província do Baluchistão. O chefe da polícia local, Moazzam Jah, informou que os guardas trocaram fogo com os assassinos. "Havia quase 400 pessoas dentro da igreja, mas os homens armados não conseguiram atingir seu principal objetivo", afirmou Jah. De acordo com o ministro do Interior, geralmente a igreja recebe em média 250 pessoas aos domingos, mas, devidos aos preparativos para o Natal, o número de fieis foi maior neste final de semana. A polícia conseguiu matar um dos homens durante a troca de tiros e feriu o segundo, mas, este, acionou o detonador dos explosivos que carregava junto ao corpo. Jah informou ainda que a igreja tinha policiais porque os lugares de cultos cristãos são frequentemente alvo de grupos extremistas islâmicos