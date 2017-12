(foto: Reprodução Câmeras Ecovia)

Os motoristas que deixaram para sair de Curitiba na tarde deste sábado, 23, em direção às cidades do interior do Estado encontram bastante movimento. Na BR-277, no sentido interior, há bastante congestionamento, principalmente na região próxima de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Em alguns pontos, o trânsito está parado. A Concessionária CCR Rodonorte informa que rodovia está movimento 150% maior neste sábado.

Já o movimento na BR-277 em direção ao Litoral do Paraná está mais calmo. Por volta das 16 horas, trasitavam pela rodovia 1.200 carros por hora, segundo as informações da Ecovia, concessionária que administra do trecho. Desde ontem à tarde a média de carros circulando na rodovia tem sido de 1.000 carros por hora.

Para o feriado de Natal a estimativa é de que mais de 150 mil veículos circulem pelos dois sentidos da rodovia. Ontem à noite um acidente no km 31, em Morretes (PR), da BR-277 provocou a interdição por 30 minutos de uma das duas pistas no sentido Litoral da BR-277, que liga Curitiba às praias do estado.

O acidente ocorreu nessa sexta-feira (dia 22), por volta das 20h30. A Ecovia, concessionária responsável pelo trecho, informou às 21 horas que a pista foi liberada. Com isso, o fluxo é normal nos dois sentidos da rodovia nessa sexta-feira à noite.