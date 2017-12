Grêmio avalia Cristian e Cícero para definir futuro da dupla

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio contratou dois reforços de última hora no ano que se encerra. Trouxe Cristian, egresso do Corinthians, e Cícero, que chegou do São Paulo. Nenhum deles pôde ser inscrito no Mundial, por exemplo, pela data que chegaram. E após o vínculo relâmpago, nenhum deles tem futuro definido. A reportagem apurou que Cícero tem mais chances de ficar do que Cristian. O meia de 33 anos marcou o gol da vitória na partida de ida da final da Libertadores, contra o Lanús, na Arena, e além disso ganhou espaço no grupo pela proximidade com o técnico Renato Gaúcho. É elogiado nos bastidores por conta do bom comportamento, já que mesmo sem poder jogar o Brasileiro manteve-se empenhado em auxiliar no que fosse possível e construiu uma certa liderança no grupo. É necessário, porém, que haja um acordo salarial. Ele fica livre do vínculo com o tricolor paulista e a negociação tende a ocorrer nos primeiros dias de 2018. Cristian, por sua vez, não tem passos tão firmes a serem dados. O volante de 34 anos, ao contrário de Cícero, estava apto a jogar partidas no Brasileirão e mesmo assim não participou de muitos compromissos. Foram cinco, mas já foi um avanço após não ter atuado uma vez sequer no primeiro semestre. Da mesma forma que o companheiro, ele estava emprestado do Corinthians mas fica livre do vínculo com o Timão. Poderá acertar um novo acordo dependendo do andar das negociações para a temporada que vem. A chance de permanência dele é menor. Outras pendências de renovação de contrato estão sendo debatidas diariamente no Grêmio. Jael iniciou conversas para permanecer no clube, Fernandinho parou em um entrave financeiro, Bressan também conversa para prorrogar seu vínculo e Bruno Rodrigo não deve ficar.