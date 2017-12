Atlético-MG anuncia rescisão com Fred

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fred está fora do Atlético-MG. Por meio de seu perfil no Twitter, o clube confirmou a rescisão amigável do centroavante de 34 anos. Em troca da liberação, o atleta perdoa a dívida do clube. Há pendências financeiras envolvendo salário e luvas do jogador. A saída do centroavante foi anunciada na manhã deste sábado (23). A confirmação se deu por meio de uma mensagem no Twitter: "O Atlético acertou, ontem à noite (sexta-feira), a rescisão amigável com o atacante Fred. Agradecemos os serviços prestados pelo jogador e desejamos sucesso na sua vida profissional", informou. Flamengo e Fluminense estão de olho na possibilidade de busca do atacante. Após a informação da rescisão, o Cruzeiro entrou na briga pela contratação do atacante. Itair Machado, vice de futebol, soube da chance de rescisão do atleta e entrou na briga por sua contratação. Fred chegou ao Atlético-MG em 2016 depois de uma longa passagem pelo Fluminense. No período no time mineiro, Fred conquistou o Campeonato Mineiro de 2017 e chegou à final da Copa do Brasil de 2016. Antigo clube do jogador, o Fluminense admitiu que tem interesse na volta de Fred durante a apresentação do novo diretor esportivo Paulo Autouri. O Flamengo, por sua vez, trabalha com o nome do atacante como opção a Guerrero, que no momento está suspenso por seis meses por doping e só voltará a jogar em maio caso não reverta a situação.