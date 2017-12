Harden faz 51 pontos, iguala marca antiga de Kobe, mas Houston é derrotado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na última sexta-feira James Harden realizou uma façanha que não era vista na NBA há uma década. A estrela do Houston Rockets anotou 51 pontos na derrota para o Los Angeles Clippers por 128 a 118 e, pela segunda partida consecutiva, terminou acima da casa dos 50 pontos. O último jogador a conseguir o feito em partidas consecutivas foi Kobe Bryant, que em março de 2007 conseguiu superar a marca dos 50 pontos em quatro jogos seguidos, pelo Los Angeles Lakers. Harden repetiu a marca da última quarta-feira, quando também anotou 51 pontos na derrota para o Los Angeles Lakers. Nesta sexta, o Houston não contou com o armador Chris Paul, em recuperação de uma lesão muscular. O camisa 13 dos Rockets é o maior cestinha da temporada até o momento, com 1009 pontos, à frente de LeBron James (Cleveland Cavaliers, 936 pontos) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 858 pontos). EsSa foi a segunda derrota seguida dos Rockets, que antes vinham de uma série de 14 vitórias em série. Mesmo com o revés, o time de James Harden tem a segunda melhor campanha na temporada regular da NBA, com 25 triunfos e 6 revezes – só atrás do atual campeão Golden State Warriors. Segundo lugar na classificação na Conferência Oeste, o Houston Rockets terá a oportunidade de se recuperar na próxima segunda-feira, dia de Natal, quando visita o Oklahoma City Thunder.