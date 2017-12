Suspeito de estuprar criança de três anos é preso em Matinhos

(foto: PM-PR)

Policiais militares da Subárea de Matinhos, atuantes no Verão Paraná 2017/2018, prenderam um homem suspeito de praticar estupro contra uma criança nesta sexta-feira (22/12). O crime foi no início da tarde e a PM foi acionada pelos familiares do suspeito.



Logo depois da 13h, uma mulher e dois homens vieram até a Companhia da Polícia Militar em Matinhos para solicitar apoio pois teriam flagrado o familiar cometendo abuso contra a criança de três anos. Prontamente uma equipe policial foi até o endereço (Rua Amazonas) e deteve o suspeito.



Após as medidas de praxe no local, ele foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Matinhos para que as devidas providências fossem adotadas. As testemunhas também foram até o local para prestar testemunho sobre o fato.