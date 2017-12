SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles (PP), 82, teve alta na tarde desta sexta (22) do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zona sul da cidade. Ele estava internado, em observação, desde a última quarta-feira (20) para tratamento de uma arritmia cardíaca, segundo informações divulgadas pelo governo do Estado.