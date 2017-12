Zoológico de Londres tem um animal desaparecido após incêndio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 70 bombeiros trabalharam para conter um incêndio no zoológico de Londres neste sábado (23) e, embora nenhum animal tenha sido anunciado como ferido, um aardvark (mamífero africano) está desaparecido. O incêndio surgiu na seção Animal Adventure antes de se espalhar para uma loja de presentes e café, perto de uma área onde os visitantes podem alimentar os animais, afirmou a Brigada de Incêndio de Londres. Os funcionários que estavam de serviço moveram os animais para uma área de segurança e o fogo foi controlado. "Alguns funcionários do zoológico receberam tratamento por inalação de fumaça e choque", informou o zoológico em um comunicado. Localizado no Regent's Park, no centro de Londres, o local ficará fechado até novo aviso. De acordo com inventário deste ano, o zoológico abriga 20.166 animais.