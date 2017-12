Manchester United deve oferecer R$ 111 milhões por lateral de 17 anos, diz Guardian

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United está se preparando para oferecer 25 milhões de libras (cerca de R$ 111 milhões) pelo jovem Ryan Sessegnon, jogador do Fulham. A informação é do jornal inglês “The Guardian”. Sessegnon tem 17 anos e terminou como um dos artilheiros da última edição do campeonato Europeu Sub-19, em junho passado. Isso, mesmo atuando como lateral esquerdo. A capacidade ofensiva é o principal ponto do jovem das categorias de base da seleção inglesa. O lateral que hoje disputa a segunda divisão da Inglaterra também interessa a outras equipes. Segundo o “The Guardian”, Sessegnon vem sendo monitorado por Tottenham e Real Madrid, sendo que o clube de Londres promete entrar mais forte na concorrência com o United. De acordo com a publicação, o Tottenham deve renovar em breve a ofensiva para contratar o jogador do Fulham. Para isso, estaria disposto inclusive a levar junto o irmão mais jovem do lateral, Steven, que atualmente defende a seleção Sub-17 da Inglaterra.