Brasileira Rose Volante bate argentina e ganha cinturão mundial de boxe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Rose Volante se tornou campeã mundial dos leves na última sexta-feira, ao derrotar a argentina Brenda Karen Carabajal, em combate na casa da adversária, na cidade de Jujuy. Assim, a desafiante se tornou a primeira representante do Brasil a conquistar um cinturão da OMB (Organização Mundial de Boxe). Conhecida no esporte como “The Queen”, Rose dominou o combate durante os dez assaltos e fez a adversária cair em duas oportunidades. Ao final da luta, dois jurados deram vitória para a brasileira, enquanto que um assinalou empate. “A ficha ainda está caindo. Estou vivendo um sonho”, comentou a pugilista paulista, após o combate na Argentina. Agora Rose apresenta um cartel de 12 lutas, com 12 vitórias, sendo seis por nocaute. Derrotada, Caravajal terá o direito de disputar uma revanche no Brasil, que deve acontecer em março, em Santos. Antes de Rose Volante, apenas uma brasileira havia conquistado um título mundial de boxe. A paranaense Rosilete dos Santos triunfou entre os super-moscas em 2013, pela WIBA (Women’s International Boxing Association), entidade de disputa exclusiva para mulheres.