Cruzeiro supera concorrência da dupla Fla-Flu e acerta com Fred

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro acertou a volta de Fred. O jogador pode faturar até R$ 900 mil por mês na Toca da Raposa. O estafe do atleta concluiu a negociação após a rescisão com o Atlético-MG. Uma reunião neste sábado (23) sacramentou a situação. Fred receberá R$ 500 mil por mês fixo mais bônus que podem chegar até R$ 400 mil. As variáveis estão condicionadas a número de gols, vitórias e títulos. "Fala, Nação Azul! Estou aqui com muita felicidade para expressar minha gratidão a todos vocês pelo carinho, em especial ao Itair, ao presidente Wagner por estarem realizando o desejo do meu coração que é voltar para a minha casa. Vamos comemorar muitos gols juntos, títulos importantes. Quero aproveitar para desejar um feliz Natal a todo mundo. Não vejo a hora da minha apresentação. Deus abençoe a todos", disse o atacante. O centroavante ainda receberá luvas de R$ 3 milhões na ida à Toca da Raposa II. O vínculo do jogador de 34 anos terá duração de três temporadas. A chegada do atleta foi uma ideia de Itair Machado, vice-presidente de futebol do clube. O diretor executivo Marcelo Djian também participou das conversas. Fred é o segundo reforço do Cruzeiro para 2018. O atacante chega para suprir a carência da equipe no setor ofensivo. Ele é o homem-gol que diretoria e comissão técnica procuravam para 2018. O centroavante tinha vínculo com o Atlético-MG até dezembro de 2018. No entanto, rescindiu o contrato amigavelmente com o clube de Belo Horizonte e optou por uma transferência para seu arquirrival. Na negociação para deixar a Cidade do Galo, Fred perdoou uma dívida de R$ 3,5 milhões. O valor inclui atrasos salariais, premiação e luvas da assinatura do contrato em junho de 2016.