Incêndio no zoológico de Londres mata um aardvark e suricatos desaparecem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O incêndio que atingiu o zoológico de Londres neste sábado (23) e mobilizou mais de 70 bombeiros deixou um aardvark (um mamífero africano) morto e quatro suricatos estão desaparecidos. Conhecido como Misha, o aardvark tinha dez anos e era um dos animais mais queridos da atração. Inicialmente dado como desaparecido, o mamífero morreu durante o incêndio, informou Dominic Jermey, diretor-geral do zoológico. "Estamos absolutamente devastados pelo fato de Misha ter morrido e ainda estamos tentando descobrir o que aconteceu com os suricatos", disse à BBC TV. "No momento, não temos certeza do que aconteceu com os suricatos e não sou otimista nesta fase, infelizmente". Jermey disse que nenhum outro animal foi afetado. O incêndio começou poucos depois das 4h (horário de Brasília) e só foi controlado três horas depois. As chamas atingiram a seção Animal Adventure antes de se espalhar para uma loja de presentes e café, perto de uma área onde os visitantes podem alimentar os animais, afirmou a Brigada de Incêndio de Londres. Os funcionários que estavam de serviço moveram os animais para uma área de segurança e o fogo foi controlado. Localizado no Regent's Park, no centro de Londres, o local ficará fechado até novo aviso. De acordo com inventário deste ano, o zoológico abriga 20.166 animais.