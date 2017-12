(foto: Reprodução Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jornalista e apresentadora do "Globo Repórter" (Globo), Glória Maria vai receber para o Natal em sua casa, no Rio de Janeiro, duas famílias de refugiados. As famílias — uma da Síria e outra do Gambia — vão passar o Natal com os parentes de Gloria, de acordo com a coluna "Olá", assinada por Fernado Oliveira, do jornal "Agora".

A iniciativa faz parte do projeto Meu Amigo Refugiado, da ONG Migraflix, apoiado pela Acnur - Agência da ONU para refugiados. Em entrevista à "Glamurama", Gloria afirmou que Natal é momento de generosidade e de reflexão. "Aceitei porque Natal é esse momento de generosidade, de reflexão, da gente olhar pro outro, que é o que Jesus queria. Acho que é um exemplo para as minhas filhas entenderem que é importante estender a mão para o outro."

A jornalista comentou também que aos menos 30 pessoas participarão da ceia de Natal, que terá pernil, peru e rabanada. "Vai ser como a gente faz todos os anos. Minha família vem toda aqui pra casa e a gente faz coisas tradicionais do Natal —pernil, peru, rabanada, arroz de lentilhas e etc. Será uma ceia com tudo que tem direito, pra umas 30 pessoas. Vai ser animado como sempre é, simples e com esse fato bacana que vai ser receber os refugiados."