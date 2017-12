Quatro pessoas morrem em grave acidente ocorrido em União da Vitória

(foto: PRF-PR)

Quatro pessoas morreram em um acidente nesta manhã de sábado,23, ocorrido em União da Vitória, interior do Estado. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), o carro, um Celta, com as quatro vítimas, invadiu a pista contrária e bateu de frente ao caminhão, que transportava papel.

Com a força da colisão os carros, explodiram e pegaram fogo na altura do km 454, da BR-153. Os ocupantes do caminhão saíram ilesos. No Celta envolvido na colisão frontal registrada pela manhã em União da Vitória estavam um casal --homem de 69 anos de idade e mulher de 67--, o neto de seis anos de idade e o pai da criança, de 43 anos.

O local do acidente ocorreu na Serra do Honorato. A pista estava molhada no momento do acidente. O carro rodou em um trecho de leve curva. Corpos encaminhados à unidade do IML de União da Vitória.