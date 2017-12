Vendedor ambulante é morto a tiros na praia de Copacabana, no Rio

ANA LUIZA ALBUQUERQUE RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um vendedor de cangas foi morto a tiros por volta das 10h deste sábado (23), na praia de Copacabana, zona sul do Rio. O crime ocorreu no posto 5, entre as ruas Bolívar e Barão de Ipanema. Segundo informações da Polícia Militar, dois suspeitos discutiram com o ambulante a respeito da venda de cangas na praia. Em seguida, um deles sacou uma arma e atirou quatro vezes na vítima. O camelô foi socorrido e levado ao hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais do 19° BPM fazem cerco para prender os suspeitos, que fugiram. Eles deixaram na areia uma mochila com documentos, cangas e a chave de um carro. O veículo, que pertence a um dos suspeitos, foi localizado e aguarda perícia. A assessoria da Polícia Civil ainda não tem informações para divulgar sobre a ocorrência.