Com Lula, MST inaugura campo em homenagem a Sócrates

LUIZA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) inaugurou, neste sábado (23), um campo de futebol em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, em homenagem ao ex-jogador Sócrates. O evento contou as participações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Chico Buarque e vários outros convidados, mas a organização vetou parcialmente o acesso da imprensa ao local. A reportagem esteve na inauguração, mas foi informada que, por uma decisão política, apenas "veículos alternativos de esquerda" teriam acesso permitido. De acordo com a organização, era um pedido dos convidados, que queriam um evento mais "intimista", que foi acatado pelo MST. Com o uniforme de número 13, Lula deu o pontapé inicial do amistoso entre Veteranos MST x Amigos Chico Buarque. A partida amistosa reuniu diversas personalidades, entre eles o filho de Sócrates, Gustavo Oliveira, o ator Chico Díaz, o rapper Mano Brown, o cantor Renegado, o senador Lindberg Farias e o ex-jogador Reinaldo (ídolo do Atlético-MG). Lula marcou um gol em cobrança de pênalti. Conforme informou o MST, o campo foi construído após financiamento coletivo, arrecadando R$ 67 mil. O estádio tem capacidade para 250 espectadores. Ao todo, 25 trabalhadores do MST participaram da construção do campo.