Botafogo anuncia Felipe Conceição como técnico no lugar de Jair Ventura

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo confirmou as expectativas e anunciou oficialmente na tarde deste sábado (23) Felipe Conceição como novo técnico da equipe após a saída de Jair Ventura para o Santos. O novo treinador era auxiliar do antigo comandante, algo que pesou a seu favor. "Não poderia iniciar a minha carreira como treinador em lugar melhor. Estou satisfeito, honrado pelo convite recebido e muito motivado para trabalhar. A visão de integração entre base e profissional é fundamental e tenho pensamento alinhado com o clube. Precisamos utilizar a base, um ativo do Botafogo. Conheço bem essa geração, trabalhei por quase três anos com esses jovens valores. O Botafogo oferece totais condições para que esses meninos se desenvolvam", disse Conceição ao site oficial do Botafogo. Braço direito de Jair, Felipe largou os campos em 2010, quando iniciou a trajetória fora dos gramados no São Gonçalo Futebol Clube. Em 2013, chegou ao Botafogo para um estágio. No clube que também o revelou como jogador, fez carreira de técnico no sub-15 e no sub-17, antes de se juntar à comissão técnica do profissional. A ideia é que o anúncio de Conceição como técnico ocorra já neste final de semana. Além do novo técnico, o Botafogo também tem mudanças na área executiva. Anderson Barros chega para substituir Antônio Lopes na direção de futebol.