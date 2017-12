Lucas Lima se diz motivado no Palmeiras e espera voltar à seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Lima se disse motivado para começar o ano com a camisa do Palmeiras. Durante partida amistosa neste sábado (23), o meia afirmou ter como objetivo voltar à seleção brasileira. "Estou feliz, motivado, o Palmeiras mostrou um interesse tremendo por mim. Minha motivação é a maior possível, para começar o ano com tudo, voltar à Seleção e voltar a mostrar aquele futebol que vinha mostrando", disse ao "SporTV". Depois do término de seu contrato com o Santos, Lucas Lima assinou com o Palmeiras para 2018. O acerto trouxe de volta uma antiga polêmica: enquanto jogador santista, o meia costumava provocar os palmeirenses nas redes sociais. Para Lucas, contudo, isso é coisa do passado. "Pelas redes sociais, acompanho o carinho que eles (palmeirenses) têm por mim. Ali era uma brincadeira, creio que nunca faltei com respeito. Naquela época eles me zoaram muito, mas agora estou do lado deles e vou fazer o melhor por eles", completou.