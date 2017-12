Especial de Roberto Carlos tem recorde de audiência

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O especial de fim de ano do cantor e compositor Roberto Carlos registrou bons índices de audiência para a Globo na noite desta sexta-feira (22). Intitulado "Esse Cara", o especial contou com a participação da dupla sertaneja Simone e Simaria, Isis Valverde, Tiago Iorc, Djavan e Érika Ender. De acordo com os dados prévios da Globo, a audiência do especial registrou média de 30 pontos, em São Paulo, e 31 pontos, no Rio de Janeiro. Em 2016, o programa teve média de 22, em São Paulo, e 27, no Rio. Isis Valverde foi quem abriu o show ao lado do rei. A intérprete da espevitada Ritinha, de "A Força do Querer" -que deu lugar à "O Outro Lado do Paraíso", atual trama das 21h da emissora- deu voz a "Emoções" junto ao cantor. Depois, ele entoou "Sereia", em homenagem a personagem da atriz na novela de Glória Perez, que terminou em outubro. Iorc cantou "É Preciso Saber Viver" com Roberto Carlos e a canção "Amei Te Ver", de seu próprio repertório. A participação de Djavan começou com sua música "Pétala" e terminou em "As Curvas da Estrada de Santos". A panamenha Erika Ender soltou a voz com o sucesso "Despacito", que começou no andamento original e terminou em ritmo de samba, com a bateria da escola de samba Beija-Flor no palco. Já a dupla sertaneja Simone e Simaria cantaram "Quando o Mel é Bom", acompanhadas pelo anfitrião da noite. Durante a gravação, entre lágrimas, Simaria abraçou Roberto Carlos e disse que estava muito emocionada e feliz por participar do programa ao seu lado. Ele também acabou chorando. "Ajudem a gente. É muita emoção", disse para a plateia, composta por anônimos e famosos, antes de começar a cantar novamente. Simone dirigiu-se à irmã e brincou: "Chora não, coleguinha". Como sempre, a plateia estava repleta de artistas, como Fátima Bernardes, Patrícia Poeta, Érika Januza, Isabella Santoni, Marcos Caruso,Bruno Cabrerizo, Alex Escobar, Jonathan Azevedo, Zeca Camargo, Vanessa Giacomo, entre outros. Alguns trechos do show poderão ser conferidos, com exclusividade, pelo Globo Play: a apresentação de Roberto para "Detalhes", "Desabafo", "Outra Vez", "Se Você Pensa" e 'Cama e Mesa" serão exibidas apenas pela plataforma. ANIVERSARIANTE No dia da gravação do especial, a atriz Carla Diaz comemorava seus 27 anos. Em entrevista ao "F5", ela conta que não tinha como celebrar seu aniversário de uma forma "tão especial e incrível como essa". "Foi um grande presente de aniversário que a Globo me deu. Foi uma maneira inusitada e diferente de passar o aniversário e super emocionante. Ele cantou olhando nos meus olhos e, depois, me entregou uma flor. Foi um show para guardar na história", disse Diaz.