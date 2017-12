Após ganhar casamento surpresa, Arthur Aguiar agradece a mulher Mayra Cardi 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Você não queria virar o ano sem se casar no cartório, por isso eu trouxe o cartório aqui". Foi assim que a ex-BBB Mayra Cardi surpreendeu o agora marido Arthur Aguiar nesta sexta-feira (22) com um casamento surpresa. "Confesso que a minha ficha ainda não caiu. Eu passei o dia ontem sem acreditar que você tinha pensado e realizado aquilo tudo sozinha. Quero que você saiba que farei de tudo pra te fazer a mulher mais feliz do mundo, porque você me faz o homem mais feliz do mundo o tempo todo", escreveu o ator Arthur Aguiar, galã da novela "O Outro Lado do Paraíso", no Instagram. FESTA EM FERNANDO DE NORONHA A ex-BBB e coach dos famosos usou o Instagram para explicar a cerimônia. Segundo ela, o casamento no civil estava previsto para a semana passada, porém os planos dos casal foram interferidos porque Aguiar foi escalado para gravar no Jalapão. "Casei, mas é o seguinte: eu só casei no cartório. O nosso casamento mesmo que eu vou convidar todos os nossos amigos e minha família permanecem em Fernando de Noronha e os planos continuamos mesmos, só que a gente não queria virar o ano sem casar no civil, a gente já mora junto como vocês sabem e eu resolvi trazer a juíza para um casamento na minha casa." Ela contou que algumas amigas não gostaram de não terem sido convidadas. "Só foi para a família como em qualquer casamento de cartório. O que importa é que eu estou feliz, quem é meu amigo de verdade e familiares vão entender porque que eu não avisei ninguém. Eu decidi há três dias casar, só isso", disse a musa fitness. Em novembro, o casal ficou noivo com quatro meses de namoro. Na época, ela afirmou ao F5 que não tinha medo de engatar um namoro logo após terminar outro relacionamento. "Acho que a vida é muito curta e a gente tem que viver intensamente cada momento. Eu não tenho medo de ser feliz. Não tenho essa coisa de pensar: 'e se não ser certo?'. Você tem que viver como se fosse o último dia", afirma Cardi. CASAMENTO SURPRESA Essa não é a primeira vez que a empresária surpreendeu um namorado com um casamento. Em 2013, foi a vez de Greto Guariz, que só soube que se casaria na porta do evento. O casamento durou seis anos, eles moravam na Califórnia (EUA). Após a separação, em junho de 2017, a empresária e ex-BBB voltou ao Brasil para morar com Aguiar, que está no ar como o galã Diego, de "O Outro Lado do Paraíso", novela das 21h da Globo.