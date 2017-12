(foto: Carlos Poly)

Quando assumiu em janeiro deste ano, a nova gestão da Prefeitura de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, deparou-se com cerca de R$ 55 milhões em dívidas com fornecedores. Ao longo do ano, segundo a Secretaria Municipal de Finanças, várias ações foram tomadas para equilibrar as contas, possibilitando ao município fechar 2017 com os pagamentos aos fornecedores em dia. Somente na última quarta-feira (19) foram R$ 7 milhões.

O pagamento dos fornecedores tem sido alvo de muita atenção pela administração municipal, uma vez que havia ameaça de comprometimento dos serviços ofertados à população. Com a dívida recebida em janeiro, o prefeito Hissam Hussein Dehaini estabeleceu logo nos primeiros dias de governo um plano de pagamento para essas dívidas de 2016 e também para buscar o equilíbrio financeiro das contas. O plano cumpriu os prazos estabelecidos e organizou as contas. Há quatro anos a Prefeitura não ficava em dia com os fornecedores.



Ainda segundo a administração municipal, tal feito só foi possível por causa da redução de gastos. Contratos foram revistos, aluguéis renegociados com até 30% de desconto e diversos cortes, como os de horas-extras, ocorreram ao longo do ano.