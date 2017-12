Travas jurídicas e diplomáticas dificultam volta de franceses da Síria e Iraque

CLARICE SPITZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eventual repatriação de mulheres e crianças francesas detidas na Síria e no Iraque é um tema complexo por causa de questões jurídicas e geopolíticas, dizem advogados que representam famílias de extremistas. O governo francês reconhece as decisões tomadas pela Justiça iraquiana, que prevê, por exemplo, a pena de morte. Na Síria, a situação é mais nebulosa. A França não tem representação diplomática no país, e qualquer negociação oficial sobre o destino dos detentos está fora da pauta. Os advogados Vincent Brengarth e William Bourdon defendem seis famílias que poderiam ser contempladas pela repatriação, entre elas a de Melina, jovem francesa encontrada pelas autoridades iraquianas em Mossul com seus quatro filhos. Segundo os advogados, um compromisso diplomático foi firmado entre a França e o Iraque para que as crianças retornem ao território francês e para que a mãe seja julgada no Oriente Médio. A volta dos filhos de Melina poderia criar uma jurisprudência para o regresso de crianças de combatentes do EI, na opinião de Brengarth. "Ser julgado hoje no Iraque significa, no mínimo, ser condenado a pena perpétua", afirma ele, que diz não ter sido notificado sobre o teor das acusações contra Melina. "O governo francês deu um sinal de que a repatriação será restrita. Mesmo que tenha sido uma evolução positiva, é preciso conciliar Justiça e direitos humanos", acrescenta Brengarth. A advogada Samia Maktouf representa cinco famílias que buscam recuperar os netos, supostamente na Síria e na Turquia. Os parentes enviaram em outubro carta ao presidente Macron. "Quando se fala de crianças francesas, não se pode tratar caso a caso. São crianças nascidas no terror, mas para as quais queremos oferecer um futuro", diz ela.