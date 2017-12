Inter persiste em negociação e prepara nova proposta por volante do Sport

MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional persiste na contratação de Rithely, do Sport. Sem sucesso nas primeiras investidas, o clube gaúcho promete uma nova tentativa ainda antes de 2018 para anunciar, enfim, o jogador. Com 26 anos, Rithely é desejo do Inter desde 2014. Na ocasião, o clube tentou todas as alternativas possíveis, ouvindo sempre o não como resposta. Neste ano, porém, a sinalização do Sport mudou. Agora, aceitou conversar. Logo de cara, recebeu uma lista de jogadores que o Internacional admite liberar. Nela estava Eduardo Sasha, que despertou interesse, mas o meia-atacante não quis atuar na Ilha do Retiro. Anselmo e Léo Ortiz também agradaram. O primeiro esteve emprestado no Leão já neste ano, enquanto o segundo é considerado um jovem zagueiro promissor. O molde inicial seria empréstimo nas duas pontas, mas foi alterado a partir da negativa do Sport. Anselmo, então, foi ofertado em definitivo, com Ortiz emprestado. Novamente, o Sport indicou que aceitaria e depois recuou. O Inter, estrategicamente, rompeu diálogo e silenciou. Agora, a nova oferta do Colorado promete contemplar o pedido pernambucano. A ideia é oferecer Anselmo em definitivo, Léo Ortiz por empréstimo e mais uma quantia em dinheiro pelo empréstimo de Rithely com cláusula de compra estipulada. Esta é a oferta apurada pelo pelo UOL Esporte. Em contato com a reportagem, o diretor executivo de futebol do clube nordestino, Alexandre Faria, se limitou a dizer que até então as propostas do Inter não foram satisfatórias. Não descartou uma nova conversa e aguarda a formalização de uma oferta gaúcha. Titular do Sport, Rithely disputou 57 partidas e marcou seis gols neste ano. Só um clube consta na carreira dele além do Rubro-Negro: o Goiás, onde fez categorias de base.