Derrota em clássico deve levar o Real ao mercado de contratações de janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar do título do Mundial de Clubes na última semana, o Real Madrid vai fechar o ano em uma espécie de "mini crise". A derrota em casa para o Barcelona no último sábado por 3 a 0, além da situação crítica na classificação do Campeonato Espanhol, devem forças os atuais campeões a ir às compras na janela de transferências de inverno na Europa, informa o jornal "Marca". Segundo a publicação, a cúpula do clube decidiu dar uma chance ao elenco até o clássico contra o Barcelona, mas, diante do revés, teria finalmente decidido por reforçar o elenco. Com 14 pontos de diferença para o Barcelona, que lidera o Espanhol após 17 rodadas, o Real Madrid precisa mostrar reação no primeiro semestre de 2018. Um indicativo de que o clube deve ir às compras é o aparente fracasso das contratações do meio do ano. Contra o Barcelona, apenas Theo foi relacionado pelo técnico Zinedine Zidane. Os outros reforços de verão ficaram de fora da convocatória para a partida -Llorente, Mayoral, Vallejo e Ceballos. De mais palpável, o Real Madrid já tem a possível chegada do goleiro Kepa, do Athletic Bilbao, que chegará para acirrar a concorrência com Navas pela titularidade. A torcida tem pedido insistentemente por um atacante, em movimento de mercado que não agrada a Zidane, informa o "Marca". O técnico e a direção do clube acreditam que o reforço para a segunda metade da temporada, nesta posição específica, pode ser Gareth Bale. O galês enfrentou uma série de problemas de lesão nos últimos meses, mas enfim vem ganhando condições de jogo nas semanas finais do ano. A expectativa é de que o jogador possa voltar a ser importante para o time, como já fora no passado. Atualmente o Real Madrid ocupa a 4ª colocação do Campeonato Espanhol, com 31 pontos, 14 atrás do líder Barcelona. Já na Liga dos Campeões, o time de Zidane se classificou em segundo lugar em seu grupo e vai encarar o PSG nas oitavas de final.