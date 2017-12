CGU reduz em um quinto o número de apurações contra corrupção

A Controladoria-Geral da União (CGU), órgão anticorrupção do governo federal, tem diminuído suas aparições. Segundo dados obtidos pelo jornal Folha de S. Paulo, o número de "ordens de serviço" homologadas pela CGU (o que inclui fiscalizações, auditorias, inspeções, avaliações e operações especiais) foi reduzido em um quinto desde 2013.

Há quatro anos, as ordens de serviço homologadas ultrapassaram 11 mil, enquanto neste ano, de janeiro até novembro, haviam sido oficializadas 2.283 ações. E isso tudo mesmo com os gastos do órgão tendo aumentado, passando de R$ 768 milhões para R$ 918 milhões no ano passado.

A redução não teria relação direta com corte de verbas ou com a mudança de status da entidade, que no ano passado passou a se chamar Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Segundo a pasta, o que houve foi uma mudança de estratégia na tentativa de dar maior eficiência à atuação do órgão, com uso de banco de dados para 'filtrar' os órgãos e procedimentos que demandam investigação.

Ademais, também houve uuma redução de 20% no número de técnicos e auditores, dos quais alguns saíram da área de apuração sendo realocados no setor de prevenção.

Antônio Carlos Leonel, secretário federal de controle do órgão, afirma que hoje o trabalho é "menos artesanal", já que um sistema consegue identificar em licitações, por exemplo, quais itens estariam em risco. Para corroborar com a afirmação, aponta ainda o aumento no número de operações especiais, deflagradas em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF): em 2013 foram 21 e em 2017, 64.

O sindicato que representa analistas e técnicos federais de controle, o Unacon, apresenta alegações diferentes. Segundo o presidente da entidade, Rudinei Marques, além da redução quantitativa das ordens de serviço, também teria acontecido uma redução do escopo desses serviços. Se antes a fiscalização era feita em toda uma entidade, hoje acontece apenas em parte dela.

Ainda segundo Marques, o quaro de pessoal é "dramático" e as estruturas do órgão, precárias. "Nunca tivemos tão pouco contigente", diz ele.