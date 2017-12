O governo turco ordenou neste domingo (24), por meio de decretos, a destituição de 2.766 empregados públicose o fechamento de 17 instituiçõe, principalmente associações estudantis ou educacionais, bem como de dois jornais locais e um centro de saúde cardíaca.



Tas medidas foram publicadas no Boletim Oficial, uma espécie de Diário Oficial turco, e editadas com o amparo do Estado de Emergência estabelecido no país após a tentativa frustrada de golpe em julho do ano passado e que permite ao Executivo governar por decretos que só serão debatidos no Parlamento 30 dias após a aprovação. Não há possibilidade de recorrer à Justiça.



Entre os destituídos, 637 militares, entre eles 327 das Forças Aéreas, 155 do Exército e outros 155 da Marinha, além de 360 da Gendarmaria, corpo policial militarizado que integra as Forças Armadas do país. Já o Ministério da Educação teve 392 professores expulsos, a Direção de Assuntos Religiosos, 341 funcionários, e o Ministério da Justiça outros 245. Além disso, o decreto retira do cargo 105 empregados de várias universidades, entre eles catedráticos e professores.



Em todos os casos, o governo argumentou que os funcionários afastados seriam membros de "uma organiação terrorista ou de uma estrutura, organismo ou grupo que mantém atividades contrárias à segurança do Estado, ou por manter vínculos ou laços com ela".



Desde a tentativa de golpe, os sucessivos decretos do governo expulsaram 120 mil funcionários de seus cargos, aos quais se acrescentam aproximadamente outros 20 mil professores, que perderam sua licença. Cerca de 50 mil pessoas estão em prisão preventiva.