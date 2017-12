Durante blitz, PRF flagra motocicleta a 191 km/h

(foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou por meio de um de seus radares uma motocicleta a 191 quilômetros por hora (km/h) na rodovia BR-040. O flagra teria sido feito na altura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Na rodovia, o limite de velocidade indicado é de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados. Em um intervalo de três horas, os agentes da PRF que participavam da blitz capturaram 148 imagens de veículos andando acima da velocidade permitida no local.

Ainda segundo a PRF, as vistorias com radares portáteis continuarão a ser feitas em horários, locais e dias com maior incidência de acidentes. Denúncias podem ser feitas através do telefone 191.