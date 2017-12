Onça 'passeia' pelo centro de município paranaense

Devido ao desmatamento ou falta de predadores (segundo o comentário acima) os bichos andam perdidos. Curiosos experimentando outras plagas. Urubu que faz ninho na sacada de um prédio na capital. Calango (lagarto no norte do Brasil), que passa correndo embaixo da mesa enquanto os donos da casa fazem as refeições. Passarinho dependurado nos fios de luz cantando alegremente. Quero-quero fazendo ninho numa grama, daquela rua na cidade atrás de arbusto. Sem contar o filhote de raposa escondido numa panela engordurada no povoado distante. Ou a cobra sorrateira de olho no pintinho ingênuo que passeia no terreiro. Eles querem também um espaço.