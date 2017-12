(foto: Reprodução/ Facebook)

Nascido em Maringá, no norte do Paraná, o adolescente Felipe Drugovich, de 17 anos, foi eleito a grande promessa brasileira para a Fórmula 1. Piloto mais vitorioso do país neste ano, o maringaense venceu uma enquete realizada pela Redbull.com que teve cerca de 30 mil votos computados.

Além de Felipe, outros dois jovens que apareceram bem colocados na enquete foram Matheus Leist e Pedro Piquet. No final, porém, pesaram as sete vitórias obtidas pelo paranaense na Fórmula 4 Alemã, na qual ficou em tereiro lugar. Além disso, também teve uma vitória na Fórmula 4 italiana, na qual participou como convidado.

Atualmente correndo no MRF Challenge, torneio de quatro temporadas disputado no Bahrein, Índia e nos Emirados Árabes Unidos, Felipe começou a correr em 2008, quando tinha apenas oito anos, brincando com kart. Em 2018, participará de campeonatos de Fórmula 3, dando sequência a uma carreira 'de família', que começou com Claudio Drugovich na Fórmula Ford, e passou pela Fórmula Truck com Osvaldo Drugovich Júnio, seu irmão e bicampeão brasileiro em 1997 e 1998.