Rede de loja de eletrônicos é assaltada 11 vezes em dois meses

Câmera registra homem de vermelho assaltando loja (foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma rede de loja de eletrônicos de Goiânia (GO) está sofrendo com a criminalidade. Em dois meses a empresa foi assaltada 11 vezes, sendo que os bandidos não se intimidam nem com a presença de câmeras de segurança registrando as ações.

Apenas no último sábado (23/12) duas unidades da rede voltaram a ser alvo dos assaltantes. A imagem acima foi flagrada numa dessas ocorrências, com o criminoso entrando na loja de cara limpa e com uma arma na cintura, mostrada discretamente a um funcionário. Em seguida uma cliente, que não tinha notado a ação, se prepara para sair do local, mas o bandido diz algo e faz ela voltar para o balcão.

O bandido, que levou 20 aparelhos celulares da empresa, gerando um prejuízo de R$ 22 mil, é o mesmo que já havia sido filmado horas antes roubando outra loja da mesma rede. Até agora o homem não foi identificado.

O gerente da loja, Jonathan Rodrigues, comenta que o que mais chama a atenção é a cala dos assaltantes, que chegam a escolher os produtos quee querem levar. "Parece que é até encomendados. Eles procuram por marcas específicas, sempre as mais caras e mais modernas", disse em entrevista à TV Anhanguera.