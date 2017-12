(foto: Divulgação/ Ecovia)

Se o dia de ontem foi de grande movimento, principalmente sentido interior do estado, a véspera de Natal (24/12) já está sendo de tranquilidade nas estradas do Paraná.

De acordo com a Ecovia, concessionária que administra a BR-277, que faz a ligação de Curitiba com o litoral paranaense e municípios do interior, o fluxo perto das 16 horas era de 910 veículos por hora considerando os dois sentidos, menos da metade do registrado no dia de ontem.

Para o período natalino, entre os dias 22 e 26, a previsão é de que 150 mil veículos trafegando em ambos os sentidos da rodovia. O próximo pico de movimento deve vir apenas amanhã (25), no retorno do feriado. O horário de movimento mais intenso será entre 18h e 19h, com um tráfego de 1,4 mil veículos retornando à Capital.

Já nas BRs 376 e 116 (Contorno Leste) a Autopista Litoral Sul informou que o motorista encontra tráfego bom, assim como na BR-101, já em Santa Catarina. A concessionária, contudo, resslta que há chuva em pontos alternados das três rodovias, o que obriga o motorista a redobrar a atenção e reduzir a velocidade devido às condições de visibilidade e pista molhada.