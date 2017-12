Temer fará pronunciamento de Natal na noite deste domingo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer gravou um pronunciamento de Natal para ser veiculado em cadeia nacional de rádio e televisão às 20h30 deste domingo (24). O vídeo foi produzido durante a semana, em Brasília. Temer viajou a São Paulo na sexta (22), depois de participar de um café com jornalistas.

Em 2016 o presidente também fez um pronunciamento, no qual afirmou que muito já havia sido feito em seu governo, prometendo derrotar a crise econômica em 2017.

Sua gestão segue sendo muito mal avaliada pelos brasileiros, mostrou o Datafolha no começo do mês. Temer é rejeitado por 71% dos eleitores, uma oscilação de dois pontos para baixo em relação ao registrado em setembro -no limite da margem de erro. Acham o governo regular 23%, contra 20% na pesquisa anterior. Os que o aprovam seguem sendo apenas 5%.