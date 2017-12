TV flagra Piqué pedindo para companheiros golearem o Real Madrid

(foto: Divulgação/ FC Barcelona)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A intensa rivalidade dos últimos anos entre Barcelona e Real Madrid ganhou um novo capítulo no último sábado, com a vitória dos catalães por 3 a 0 sobre o time da capital, em confronto válido pelo Campeonato Espanhol. No jogo, a TV do país flagrou o zagueiro Gerard Piqué pedindo para seus companheiros golearem o adversário.

As câmeras do programa "GolT" captaram a mensagem de Piqué a alguns jogadores do Barcelona logo depois do gol de Messi, em cobrança de pênalti, no segundo tempo. Neste momento o placar apontava 2 a 0 para os visitantes, com mais 26 minutos de jogo.

"Por mais (gols), por mais, por mais, por mais", insistiu Piqué com os colegas de Barcelona, durante a comemoração do segundo gol.

No fim, o Barcelona conseguiria ampliar a vantagem nos acréscimos da arbitragem, graças a um gol de Aleix Vidal. Desta forma, conseguiu selar a vitória no estádio Santiago Bernabéu.

Piqué tem um longo histórico de rivalidade com o Real Madrid, especialmente na relação com Sergio Ramos, seu companheiro de defesa na seleção espanhola. Nos últimos anos, o marido de Shakira tem sido umas das principais caras do antagonismo entre as duas equipes.

Com a vitória fora de casa no sábado, o Barcelona soma 45 pontos na liderança do Campeonato Espanhol, 14 à frente do Real Madrid, que aparece apenas na 4ª colocação. Na próxima rodada o time de Piqué, Messi e companhia enfrenta o Levante, em casa, em compromisso marcado apenas 7 de janeiro.