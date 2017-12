SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco pediu neste domingo (24), durante a tradicional oração do Angelus, realizada aos domingos na praça São Pedro, no Vaticano, que os católicos rezem pelos filipinos atingidos pela tempestade Tembin, que já matou mais de 180 no país.

"Rezo pela ilha de Mindanao, pelos filipinos, assolados por uma tempestade que causou inúmeras vítimas", disse o papa Francisco. "Que Deus misericordioso acolha as almas dos defuntos e console os que sofrem por essa calamidade."

Neste domingo, também nas Filipinas, um incêndio em um shopping em Davao deixou ao menos 36 mortos. A maioria estava trabalhando num call center que funciona 24 horas, informaram autoridades da cidade neste domingo (24). O vice-prefeito da cidade, Paolo Duterte, disse que a chance de sobrevivência para qualquer um dos desaparecidos no NCCC Mall era "zero".

"Vamos orar por eles", disse Duterte, que é o filho do presidente Rodrigo Duterte. Com exceção de uma mercearia no térreo e da empresa no último andar, as áreas comerciais ainda estavam fechadas ao público quando o incêndio começou.

PAZ

O papa também pediu "o dom da paz para todo o mundo, especialmente para as populações que mais sofrem com os conflitos".

"Renovo meu chamado para que na ocasião do Natal as pessoas sequestradas -sacerdotes, religiosos e religiosas e fiéis laicos- sejam libertados e possam voltar às suas casas", afirmou o pontífice, que também desejou feliz Natal aos cerca de 17 mil fiéis que estavam na praça.

O papa dará nesta segunda-feira (25) sua tradicional mensagem de Natal "Urbi et Orbi" (à cidade e ao mundo).