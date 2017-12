Clubes do México podem levar mais um destaque do futebol paranaense

Referência técnica do time do Atlético-PR ao lado de Nikão, o meia-atacante Felipe Gedoz, de 24 anos, está na mira do León, do México, e de um clube dos Emirados Árabes Unidos. Quem afirma isso é o empresário do atleta, Marcelo Tejera, que por outro lado garante que ainda não chegaram propostas, mas apenas foram feitas sondagens.

Com contrato junto ao Furacão até janeiro de 2020, o jogador foi uma das principais contratações do clube para a temporada de 2017 e a dipusta da Copa Libertadores da América. Para tirá-lo do Club Brugge, da Bélgica, o time paranaense desembolsou 1,2 milhões de euros, cerca de R$ 6 milhões.

Artilheiro do time no ano, com oito gols marcados em 32 jogos, Gedoz é bem visto pela torcida, mas alternou altos baixos por conta de problemas físicos (inclusive relacionados à forma) e extracampo, sem conseguir se firmar como titular absoluto.



Antes de Gedoz, outro destaque do futebol paranaense acabou entrando na mira do futebol mexicano. Foi o volante Alan Santos, que deixará o Coritiba no final do ano, ao final de seu contrato (o clube, portanto, não levará nada na negociação). O nome do clube que acertou com o jogador ainda não foi anunciado (o próprio Atlético-PR chegou a sondá-lo há alguns meses), mas é certo que o meio-campista jogará no México a partir de 2018.