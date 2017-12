Na Papuda, Maluf terá ceia com tutu de feijão, arroz com passas e carne

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Preso na Papuda, em Brasília, o deputado Paulo Maluf (PP-SP) vai jantar neste domingo (24), noite da véspera de Natal, arroz com passas, tutu de feijão, carne assada, batata e suco de frutas. Na segunda (25), o cardápio terá arroz colorido, feijão em caldo, frango assado, purê de cenouras e suco de frutas. Tradicionalmente os detentos comem uma proteína (carne, frango ou peixe), arroz e feijão.

A alteração foi anunciada pela Sesipe (Subsecretaria do Sistema Penitenciário), que recebeu cardápios especiais enviados pelas três empresas que fornecem alimentos aos internos. O Distrito Federal possui seis unidades prisionais, sendo quatro no Complexo Penitenciário da Papuda, onde está o CDP. A mudança não terá custo adicional ao governo e nem poderá sair do padrão nutricional e de quantidade estabelecidos em contratado, informa a secretaria.

Os detalhes do cardápio de Maluf foram enviados pela Cial, que e fornece para o CDP (Centro de Detenção Provisória), onde ele está detido. A secretaria solicitou as informações sobre os cardápios às empresas que atuam no sistema prisional do Distrito Federal por causa dos questionamentos feitos por jornalistas sobre o Natal de Maluf. A Sesipe não possui informações sobre os jantares natalinos em outros anos.

Em nota, a secretaria informa que "as três empresas que fornecem alimentação aos internos decidiram, por conta própria, alterar alguns itens na refeição durante o Natal".

"De acordo com cardápios enviados à Sesipe, a empresa Nutriz, que atende o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e Penitenciária do Distrito Federal I (PDF), vai oferecer no jantar do dia 24: frango ao molho agridoce, arroz colorido, feijão carioca, farofa natalina", diz o texto. "A Cial, que fornece para Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II) e o Centro de Detenção Provisória (CDP), vai disponibilizar no jantar do dia 24: arroz com passas, tutu de feijão, carne assada, batata e suco de frutas. Essa empresa também divulgou o cardápio de almoço do dia 25, que será arroz colorido, feijão em caldo, frango assado, purê de cenouras e suco de frutas."

Além dessas, a Confere/Máxima informou que oferecerá pernil, na noite de 24 ao Centro de Progressão Penitenciária e à Penitenciária Feminina do Distrito Federal.