Justiça interrompe prescrição para indenização de famílias da Chapecoense

Foto do time da Chape de 2016 (foto: Divulgação/ Chapecoense)

O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informou no começo da manhã deste domingo (24/12) que a Justiça do Rio de Janeiro deferiu uma medida de interrupção de prescrição ajuizada por familiares das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, ocorrida em 29 de novembro do ano passado e que deixou 71 mortos e seis feridos.

Com a decisão, afirma ainda o colunista, nenhuma das partes poderá alegar no futuro que o peido de inenização das famílias está prescrito. A medida é importante pelo fato de as investigações sobre as causas e os responsáveis pela tragédia ainda estarem sendo investigados, o que poderá ter importantes impactos nos processos impetrados pelos familiares da vítima.

Recentemente, inclusive, surgiram indícios de que a LaMia, companhia responsável pelo voo, não pertence aos donos que constam no papel - um deles morreu no acidente e outro está foragido, mas nenhum deles teria condições de arcar com os pagamentos de indenizações. O principal suspeito de ser o verdadeiro dono da companhia é Ricardo Albacete, ex-senador da Venezuela e proprietário da LaMia venezuelana.