Otávio Mesquita leva filho para distribuir panetone a moradores de rua 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador e empresário Otávio Mesquita, 58, levou neste domingo (24), véspera de Natal, seu filho, Pietro, 8, para distribuir panetones para moradores de rua. "O dia mais gostoso do Natal é fazer as coisas que eu faço, que eu sugiro que vocês também o façam. É sair por aqui ajudando as pessoas de maneira simples, mas muito emocional. Fazer o bem, faz bem. Seu filho tem que começar a entender que quando a gente faz o bem, a gente acaba recebendo o bem também", disse Mesquita, em vídeo publicado em sua conta no Instagram. O apresentador afirmou que faz isso há muito tempo e que aprendeu com o seu pai. Agora, ele diz que quer ensinar seu filho a fazer o bem. Nos vídeos publicados em sua conta na rede social, Mesquita mostra o filho distribuindo panetones a crianças noS semáforos e a um casal de moradores de rua. Questionando pelo pai o que simboliza a ação, Pietro disse: "É uma coisa bem legal para eles". Otávio Mesquita foi elogiado pelos seus seguidores sobre a importância de sua ação, ainda mais com a presença do filho. ​Pietro é filho do apresentador com a publicitária Melissa Wilman. Ele ainda tem outros dois filhos, frutos de outros casamentos. Melissa é a quarta mulher de Mesquita, que está afastado da televisão aberta desde o término do programa "Okay Pessoal", exibido no SBT. Em novembro passado, o site "RD1" afirmou que o artista terá um novo formato na emissora de Silvio Santos a partir de 2018 e que irá ao ar de segunda a sexta após o SBT Notícias, que terá seu tempo reduzido na programação.