Casal do Paraná 'comemora' nas redes sociais o fim do namoro

(foto: Reprodução/ Facebook)

Numa separação, descreve Vinícius de Moraes em um de seus sonetos, o riso faz-se pranto, das mãos espalmadas nasce o espanto e aqueles momentos imóveis, marcados em nossa memória, viram drama. Mas não é assim para todos. Ou pelo menos não foi assim para um casal de Curitiba, que agora faz sucesso nas redes sociais.

Mariana Camargo, de 19 anos, e Carlos Eduardo Zuklinski, de 21, relacionaram-se por três anos e meio. No dia 16, contudo, decidiram que era hora de romper e seguir em frente. Em vez de algum drama e muito sofrimento, apostaram no bom humor e demonstraram maturidade.

Numa publicação no Facebook, com o acontecimento "Fim de relacionamento", postaram uma foto em um fast-food e afirmaram estar "comemorando o término em alto estilo". "Gratidão por tudo", escreveu ainda Mariana.

Segundo o próprio casa, o fim do relacionamento se deu em comum acordo, após uma longa conversa. Resolveram lanchar em seguida e, como costumavam postar nas redes sociais fotos juntos para os amigos, decidiram também informar o fim do relacionamento de maneira inusitada, até como uma espécie de exemplo positivo em meio a tantos casos de violência contra a mulher tendo repercussão, com recorrentes casos delas sendo mortas por seus ex-parceiros.