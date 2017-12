(foto: Reprodução/ Facebook)

O jornal britânico MailOnline revelou detalhes do depoimento do motorista do Uber Tarek Hawchieh, de 29 anos, acusado de ter matado a britânica Rebecca Dykes no último dia 16. Funcionária da Embaixada do Reino Unido em Beirute, ela foi agredida sexualmente e estrangulada após ser buscada por Hawchieh, que abandonou seu corpo numa estrada das proximidades da capital.

Segundo uma fonte da polícia libanesa ouvida pela publicação, o motorista teria dito em depimento que achou a vítima bonita e, como ela vestia uma saia curta, decidiu estuprá-la "pois seria fácil, já que era estrangeira".

As investigações apontam que o destino de Rebecca teria sido traçado tão logo ela entrou no carro, após sair de u bar turístico bastante popular onde estava com amigos, por volta da meia-noite do dia 15. Suspeita-se que após o estupro ela ainda teria tentado fugir, mas foi perseguida e arrastada de novo ao carro, onde foi estrangulada. Seu corpo, inclusive, estava com uma corda amarrada ao redor da garganta e as roupas estavam rasgadas.

Segundo o ministro libanês do Interior, Nohad Machnouk, Hawchieh já esteve preso duas vezes por roubo de moto e por envolvimento com drogas.