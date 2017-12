Camerata Antiqua abre seleção para violinista

O Instituto Curitiba de Arte e Cultura abre processo de seleção para músico instrumentista violinista do tipo concertino da Camerata Antiqua de Curitiba. O edital recebe inscrições entre os dias 26 de dezembro a 15 de janeiro de 2018, por meio dos Correios/SEDEX. O concurso compreende duas fases, sendo a segunda de provas práticas, de caráter eliminatório, realizadas durante a 35ª Oficina de Música de Curitiba.

"A Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba vive um momento muito positivo em toda a sua história. Em 2017, realizamos uma bela temporada com apresentações também em Campos do Jordão e na Sala São Paulo. Manter a qualidade e o nível da orquestra depende de selecionar os profissionais mais adequados e alinhados ao grupo. Possibilitar a audição durante a Oficina de Música de Curitiba certamente despertará o interesse dos melhores do país que aqui estarão conosco neste evento tão importante ”, garante Marino Galvão, diretor executivo do ICAC.

Entre as funções necessárias ao cargo estão o desenvolvimento de atividades como ensaios, concertos, gravações, inclusive com viagens e apresentações em feriados e finais de semana, bem como outras atribuições decorrentes da programação do grupo, da Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba e de conjuntos formados durante a programação anual.

Também estão entre as funções atuar como concertino da Orquestra, assessorando o spalla e o substituindo em suas funções ou atividades, quando se fizer necessário. É preciso também ter disponibilidade para os ensaios do grupo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, além dos concertos em horários, locais e dias diversos, incluindo finais de semana e feriados.

Processo de seleção

Os candidatos inscritos na 1ª fase serão avaliados por uma banca composta por especialistas da área que farão a análise do material enviado, currículos e vídeos, resultando na pré-seleção dos candidatos para a 2ª fase. A lista dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 18 de janeiro de 2018, no site www.icac.org.br com os dias, horários e local das audições.

As audições acontecerão durante a 35ª Oficina de Mùsica de Curitiba, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2018. A banca de avaliadores será composta por profissionais da Camerata Antiqua de Curitiba e por professores convidados da Oficina de Música de Curitiba. O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 14h no site www.icac.org.br.

Serviço:

Seleção para violinista concertino da Camerata Antiqua de Curitiba, edital neste link.

Inscrições: 26 de dezembro a 15 de janeiro de 2018

1ª fase: resultado até 18 de janeiro de 2018 pelo site do icac.org.br

2ª fase: acontece nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2018, resultado dia 05 de fevereiro pelo site icac.org.br