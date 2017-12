Rua Iluminada, festa dos solitários e eventos religiosos: o Natal em Curitiba

(foto: Ernani Ogata)

A noite de Natal reserva àqueles que ainda não sabem aonde ou mesmo com quem celebrar o nascimento de Jesus boas opções em Curitiba. Abaixo, confira quais as principais atrações que estarão abertas na cidade ao longo da noite do dia 24 e até mesmo durante a madrugada do dia 25.

RUA ILUMINADA FAMÍLIA MOLETTA

As noites no Umbará, um dos bairros mais distante de Curitiba, na zona sul, estarão iluminadas pelo espírito natalino até o dia 30 de dezembro. É que a família Moletta decidiu fazer neste ano a segunda edição consecutiva da Rua Iluminada, após um longo intervalo na tradicional decoração, que perdurou entre 2002 e 2015. São cerca de 500 mil lâmpadas iluminando a rua Nicola Pelanda, cujas casas também foram decoradas.

A atração, que está disponível para visitação desde o último sábado, permanecerá até o dia 30 de dezembro (inclusive os dias 24 e 25), funcionando todos os dias, entre 20 e 23h30. Os ingressos custam R$ 10 (crianças até 10 anos não pagam e pessoas acima de 60 anos pagam meia). Há estacionamento na rua e também conveniados no entorno. O endereço é Rua Nicola Pelanda, 5962.

Além da iluminação, o espaço tem como atrativos uma casa do Papai Noel, bosque com árvores iluminadas, presépio, gruta, show de luzes que segue o ritmo das músicas e área de alimentação, que neste ano traz opções mais variadas aos visitante.

NATAL DOS SOLITÁRIOS

Quem está sozinho neste final de ano não precisa passar as festividades natalinas sem companhia. É que a Paróquia Nossa Senhora das Mercês, popularmente conhecida como Paróquia dos Capuchinhos, localizada em Curitiba, abriu nesta semana as inscrições para quem quiser participar do Natal dos Solitários, iniciativa que acontece há mais de 15 anos e deve reunir entre 100 e 120 pessoas no dia 24 de dezembro.

A confraternização deve começar por volta das 20h30, tendo início após a missa das 19 horas. Izilda de Figueiredo, da secretaria da Paróquia, destaca que quem quiser participar não precisa levar nada, bastando a vontade de participar da ceia. A única recomendação é que os interessados entrem em contato pelo telefone (41) 3335-5752 e deixem o nome para que seja possível planejar o jantar para todos.

“É um evento para as pessoas que não tem com quem passar o Natal, pessoas sozinhas, que estão longe de suas família. É uma oportunidade para confraternizar”, explica Izilda. “Não precisa trazer nada, porque a paróquia já proporciona tudo. Mas sempre tem aquelas pessoas que querem trazer alguma coisa, então quem quiser pode trazer um panettone, refrigerante ou um doce”, complementa.

A Paróquia Nossa Senhora das Mercês fica na Avenida Manoel Ribas, 966 – Mercês, Curitiba.

EVENTOS RELIGIOSOS

Uma série de missas especiais também irão marcar o domingo e segunda-feira, com horários diferenciados. Na Catedral, por exemplo, a missa de hoje acontece às 19 horas, enquanto amanhã ocorrerão às 8h, 10h e 18 h.

Na Igreja dos Passarinhos, no Bigorrilho, a missa da Véspera ocorre às 18 horas, enquanto no dia de Natal são sete os horários: 7h30, 9h, 10h15, 11h30, 15h e 18h.