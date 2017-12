Orlando Sálvaro conta sua “vida” como Papai Noel em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Dia 25 de dezembro. No Polo Norte faz frio, como sempre. Em Curitiba, porém, o Papai Noel encara o verão vestindo suas pesadas roupas vermelhas. Um sofrimento? Não. Uma rotina – e das mais gostosas – para Orlando Sálvaro, de 75 anos, dezesseis deles atuando como Papai Noel no período natalino.

A primeira vez em que vestiu o traje foi em 2001, para uma propaganda do Shopping Mueller. Ali, quase que por acaso, acabou por descobrir o que representa ser o Papai Noel. “Lá tinha um menino que ficava me olhando encantado. Nunca esqueci aquele olhar, era como se a roupa vermelha fosse mágica. Ali decidi que devia ser o Papai Noel”, conta Sálvaro.

Desde então, todos os anos ele participa de uma série de ações em Curitiba para shoppings, empresas e eventos familiares, o mais recente uma campanha comercial para o Shopping São José. Por onde passa – e independente da idade do público – atrai olhares apaixonados, ouve mensagens carinhosas e recebe pedidos de foto.

“É muita magia. As crianças, quando me veem, arregalam os olhos. Os adultos também não se contém, pedem para tirar fotos, abraçam. É um resgate da infância...”, conta Sálvaro. “Quando coloco a roupa, me transformo. Sou meio bravo, mas quando me visto, viro realmente o Papai Noel”, complementa.

Para este ano, aliás, a agenda do Papai Noel está corrida. É que no ano passado os filhos de Sálvaro e ajudantes do Papai Noel, Julio e Luciana, criaram o site e Facebook do “Papai Noel Curitiba”. Com isso, seguidores foram conquistados e aumentou a demanda por ações, ao ponto de resolverem oferecer vídeos para o Natal. Há mais de dois meses, inclusive, a agenda para a véspera de Natal está cheia, sendo que a maioria dos horários foi contratado ainda em setembro.

Mesmo com toda a correria, porém, há espaço para fazer ações beneficientes. No ano passado, por exemplo, foi feita uma parceria com o Lar Lisa, que abriga crianças órfãs ou em risco social, e este ano, vai repetir a visita em 16 de dezembro. “A responsável pelo Lar comentou que era a primeira vez que eles ganharam o Papai Noel. Fiquei muito feliz de ajudar e pretendo aparecer lá todos os anos”, diz Sálvaro.