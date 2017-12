(foto: Arquivo Bem Paraná)

Depois de funcionar em horário estendido para atender aqueles que deixaram para comprar na última hora os presentes e também os últimos preparativos para a ceia de Natal, o comércio e os supermercados de Curitiba irão parar nesta segunda-feira (25/12).

Na véspera de Natal (dia 24), a maior parte dos estabelecimentos, sejam comércios, shoppings ou supermercados, funcionaram das 12 até às 18 horas. Por isso, no dia do Natal, paralisam as atividades em um dia de folga.

Abaixo, você confere o horário de funcionamento de shoppings e supermercados na cidade

HORÁRIO DOS SUPERMERCADOS

Angeloni

24/12 – 8h às 18h

25/12 – Fechado

Big

24/12 – 8h às 20h

25/12 – fechado

Casa Fiesta

24/12 – 8h às 18h

25/12 – fechado

Carrefour

24/12 – 7h às 18h

25/12 - Fechado

Condor

24/12 – 8h às 20h

25/12 – Fechado

Festval

24/12 – 8h30 às 19h

25/12 - Fechado

Mercadorama

24/12 – 8h às 20h

25/12 – Fechado

Mercadorama XV de Novembro

24/12 – 8h às 20h

25/12 – Fechado

Mercadorama Comendador Araújo

24/12 – 8h às 20h

25/12 – Fechado

Mercadorama Batel

24/12 – 8h às 20h

25/12 – Fechado

Max Atacadista

24/12 – 7h30 às 20h

25/12 – Fechado

Super Muffato

24/12 – 8h às 20h

25/12 – Fechado

HORÁRIO DOS SHOPPINGS

Park Shopping Barigui

24/12 - 9h às 18h

25/12 - Lojas fechadas. Alimentação e lazer facultativo.

Pátio Batel

24/12 - 9h às 18h

25/12 - Lojas fechadas. Alimentação e lazer facultativo.

Shopping Água Verde

24/12 - 9h às 18h

25/12 - Fechado

Shopping Cidade

Dia 24/12: 9h às 18h

Dia 25/12: fechado

Shopping Crystal

24/12 - 10h às 18h

25/12 - lojas fechadas. Praça de alimentação das 11h às 22h

Shopping Curitiba

24/12: 10h às 18h

25/12: Lojas fechadas. Alimentação e lazer facultativo.

Shopping Estação

24/12: 10h às 18h

25/12: Lojas fechadas. Alimentação e lazer facultativo.

Shopping Jardim das Américas

24/12: 9h às 18h

25/12: fechado

Shopping Mueller

24/12: 9h às 18h

25/12: Lojas fechadas. Alimentação e lazer facultativo.

Shopping Palladium

24/12: 9h às 18h

25/12 – Lojas fechadas. Alimentação e lazer facultativo.

Shopping São José

24/12: 9h às 18h

25/12: Lojas fechadas. Alimentação e lazer facultativo.

Shopping Total

24/12: 9h às 18h

25/12 – Lojas, alimentação e lazer fechados.