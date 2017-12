Final de ano é a época de fazer aflorar o chamado espírito natalino, caracterizado pela solidariedade e a união. Em algumas famílias, porém, o sentimento que uma reunião pode fazer aflorar é o do ódio, que costuma desembocar em tragédias. Foi o que aconteceu em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná, e em São Paulo (SP).

O primeiro caso foi registrado na madrugada deste domingo após o cunhado da vítima, um homem de 52 anos, ser morto por esfaqueamento no Bairro Rocio, por volta das 2 horas. O suspeito, que tem 30 anos, foi levado para a delegacia do município e as circunstâncias do crime ainda serão averiguadas pela Polícia Civil.

Já em São Paulo, o empresário Matteo Petriccione, de 35 anos, teria assassinado o próprio irmão durante uma confraternização natalina em uma concessionária de luxo na zona norte da capital paulista. A vítima, chamada Marcelo, tinha 49 anos e foi executada com quatro tiros após uma discussão entre os dois, sócios e donos da loja de carro A.M.Marcelo, na Casa Verde.

O crime ocorreu por volta da meia-noite de sábado (23) e Matteo, após ser desarmado por outro rapaz que acompanhou a confusão entre os irmãos, fugiu a pé da concessionária e ainda é procurado pela polícia. A tia dos dois, de 71 anos, chegou a ser atingida com uma cabeçada no nariz durante a briga entre os dois.