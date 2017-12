SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os apresentadores Rodrigo Faro, 44, e Vera Viel, 42, estão curtindo as férias em família em Nova York, nos Estados Unidos. Casados desde 2003, os dois levaram as filhas para curtir o Natal em Nova York, onde esta época do ano neva bastante. As filhas Clara, 12, Maria, 9, e Helena, 5, parecem estar se divertindo, como pode ser visto nas imagens publicados pelo casal de apresentadores em suas constas no Instagram. A família já conhece o World Trade Center, o Empire State Building, a ponte do Brooklyn, a Grand Central Station, a Times Square, o Central Park entre outros pontos turísticos da Big Apple. "Exatamente nesse lugar no Central Park, John Lennon fez a música Imagine!!!É muito especial estar aqui com minha família", escreveu Faro, em sua rede social. É a primeira vez que as filhas de Faro vão para Nova York. Será que eles vão assistir ao show de Mariah Carey no Réveillon da Times Square?