Duas ocorrências distintas envolvendo Papai Noel agitaram a véspera de Natal no Brasil. Em Goianira, na região metropolitana de Goiânia (GO), um motorista de 54 anos que trabalha vestido de papai Noel há 17 salvou cerca de 20 passageiros que estavam no ônibus em que ele dirigia. Já em Salvador, na Bahia, um home conhecido como Papai Noel do crime foi preso quando se preparava para arrombar caixas eletrônicos no bairo de Pirajá.

Começando pela boa notícia, o motorista José Antônio teve de salvar os passageiros de seu ônibus no último sábado, após um homem surtrar dentro do veículo, quebrar uma cadeira e começar a fazer ameaças. Com o ônibus em movimento, José segurou um braço do homem com uma mão e firmou o volante com a outra, acionando o botão de emergência para a parada do veículo e o acionamento das autoridades.

Depois do veículo parar, a Polícia Militar foi até o local e prendeu o homem surtado, que foi amarrado pelos passagiros após o ônibus parar. Ele foi encaminhado até uma delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Já na madrugada deste domingo (24), Paulo Roberto Pereira Cerqueira, conhecido como Papai Noel, se preparava com outros cinco comparsas para arrombar caixas eletrônicos em Salvador. O alvo era um supermerdado localizado em frente à Igreja de Pirajá, na Praça General Labatut.

Contudo, agentes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) já aguardavam o ataque da quadrilha, que era monitorada há cerca de oito meses. Com a quadrilha foram ainda apreendidos um revólver calibre 38, munições dois cilindros, um de oxigênio e outro de acetilêno, maçaricos e um veículo adulterado.